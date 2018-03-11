محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم الفني يدشن برنامج تدريبي للكوادر النسوية في العرش ورداع البيضاء -سبأ:

دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب اليوم البرنامج التدريبي المهني للكوادر النسوية بمدينة رداع ومديرية العرش بمحافظة البيضاء والذي يستمر 40 يوم.



يهدف البرنامج الذي ينفذه جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة بدعم صندوق تنمية المهارات، ويشتمل على عدة دورات تأهيل وتدريب 600 متدربة في الخياطة والتطريز والأشغال اليدوية والتدبير المنزلي وكذا تدريب مدربات فصول مراكز محو الأمية بمدينة رداع ومدينة ملاح ومنطقة الفرازعة بمديرية العرش .



وأشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني إلى أهمية إقامة هذه البرامج في تطوير مهارات المتدربات في جوانب الحرف اليدوية وبما يسهم في تحسين مستواهن المعيشي .



وحث المشاركات على الاستفادة من هذه الدورات ونقل ما تتضمنه إلى الفتيات في المجتمع المحلي .



فيما أشار مدير مكتب جهاز محو الأمية برداع خالد البوصي ومديرة المركز النسوي بالفرازعة آسياء الفراصي إلى ما يتضمنه البرنامج من محاضرات نظرية وتطبيقية بما يمكنهن من اكتساب حرف ومساعدة الأسر على الإنتاج.



حضر التدشين مدير صندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز محمد الحاج وعدد من المسئولين .

سبأ [11/مارس/2018]سبأ