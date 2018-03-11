محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد مركز الغسيل الكلوي بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان صنعاء-سبأ:

تفقد عميد كلية الطب بجامعة صنعاء الدكتور يحيى غانم ومدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر اليوم مركز الغسيل الكلوي بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان .



واطلع الدكتور غانم والدكتور المنتصر ومعهما مساعد ممثل منظمة ماري ستوبس الدكتور عبدا لسلام الأحصب على مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المركز.



واستمعا من مدير المستشفى الدكتور مطهر مرشد إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه المركز في توفير محاليل جلسات أكثر من 200 حالة وجهود منظمة ماري ستوبس في توفير احتياجات المركز من المحاليل.



وأشاد عميد كلية الطب بالتطور الذي يشهده مركز الغسيل الكلوي .. مثمنا اهتمام قيادتي مكتب الصحة والمستشفى في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.



فيما نوه الدكتور المنتصر بجهود المنظمة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.



بدوره أكد مساعد ممثل منظمة ماري ستوبس حرص المنظمة على دعم المركز وتقديم الجلسات بصورة منتظمة .. مشيدا بدور مكتب الصحة في التنسيق مع المنظمة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

سبأ [11/مارس/2018]سبأ