رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برشلونة يتوصل لاتفاق مع جريميو بشأن أرثر مدريد -سبأ:

اعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم رسميا عن توصله لاتفاق مع نادي جريميو البرازيلي لضم اللاعب أرثر في يوليو المقبل.



وقال برشلونة في بيان له " توصلنا لاتفاق مع نادي جريميو بأحقية شراء أرثر هنريكي، ويمكننا استعمال حقنا في شراء اللاعب خلال شهر يوليو 2018 ".



وأضاف النادي الكاتالوني: " في حالة إقدام برشلونة على تفعيل بند أحقية شراء اللاعب، فسيدفع مبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى تسعة ملايين يورو أخرى كمتغيرات وحوافز".



وأشاد برشلونة بأرثر ووصفه بانه لاعب مهاري وموهوب ولديه قدرة رائعة على التمرير، وأظهر كفاءته في البرازيل مع فريقه جريميو والذي فاز بمسابقة الكأس ولقب كوبا ليبرتادورس".

سبأ [11/مارس/2018]سبأ