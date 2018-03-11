ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 11 - مارس - 2018 الساعة 07:22:13م
رئيس الوزراء يستعرض مع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى عدد من القضايا المشتركة
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس، عدد من القضايا الخدمية وتحديدا في مجالات الزراعة والري والمياه والبيئة والصحة العامة والسكان.
أمريكا تنتظر "خطوات ملموسة"من كوريا الشمالية قبل إجراء محادثات
أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلا إذا اتخذت بيونجيانج ”خطوات ملموسة“.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة.
فرداسكو يفوز على ديميتروف في بطولة إنديان ويلز للتنس
تغلب الاسباني المخضرم فرناندو فرداسكو على المصنف الثالث البلغاري جريجور ديميتروف 7-6 و4-6 و6-3 في الدور الثاني لمنافسات فردي الرجال ببطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، الليلة الماضية في حين توقفت مباراة السويسري الشهير روجر فيدرر الأولى في البطولة بسبب الم
آخر الأخبار:
وزير النفط يدشن بدء البيع التجاري بمحطات شركة النفط
مناقشة آلية توزيع الغاز المنزلي بمديرية سنحان
مناقشة مشاريع النقد مقابل العمل للصندوق الاجتماعي للتنمية بعمران
وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي المدير القطري لمنظمة المساعدة الانسانية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
برشلونة يتوصل لاتفاق مع جريميو بشأن أرثر
[11/مارس/2018]
مدريد -سبأ:
اعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم رسميا عن توصله لاتفاق مع نادي جريميو البرازيلي لضم اللاعب أرثر في يوليو المقبل.

وقال برشلونة في بيان له " توصلنا لاتفاق مع نادي جريميو بأحقية شراء أرثر هنريكي، ويمكننا استعمال حقنا في شراء اللاعب خلال شهر يوليو 2018 ".

وأضاف النادي الكاتالوني: " في حالة إقدام برشلونة على تفعيل بند أحقية شراء اللاعب، فسيدفع مبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى تسعة ملايين يورو أخرى كمتغيرات وحوافز".

وأشاد برشلونة بأرثر ووصفه بانه لاعب مهاري وموهوب ولديه قدرة رائعة على التمرير، وأظهر كفاءته في البرازيل مع فريقه جريميو والذي فاز بمسابقة الكأس ولقب كوبا ليبرتادورس".

سبأ
  المزيد من (رياضة)
مايو بطل تنشيطية يد الأمانة والأهلي وصيفا
فرداسكو يفوز على ديميتروف في بطولة إنديان ويلز للتنس
الوحدة يفوز على الأهلي ويتوج بدوري الملتقى الشتوي
مانشستر يونايتد يتغلب على ضيفة ليفربول 2-1 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز
التشيكية كفيتوفا تنجو من مواجهة شرسة في بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس
ريال مدريد يتغلب على إيبار 2-1 ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم
إختتام بطولة أبجد الثالثة للتايكواندو بصنعاء
الإثنين القادم دورة تنشيطية لمدربي وحكام لعبة البنجاك سيلات
العروبة يعادل الشعب في دوري الملتقى الشتوي
رئيس إتحاد كرواتيا لكرة القدم : مونديال 2018م في روسيا الأفضل في تاريخ كأس العالم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 13 غارة على العاصمة صنعاء
[11/مارس/2018]
طيران العدوان السعودي يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[11/مارس/2018]
طيران العدوان السعودي يشن سبع غارات على مديرية الغيل بالجوف
[11/مارس/2018]
العدوان الأمريكي السعودي يواصل استهداف الأطفال
[11/مارس/2018]
وقفة بمديرية الميناء بالحديدة تندد بجرائم العدوان
[10/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by