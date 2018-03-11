محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الجوانب المتعلقة توفير مادة الغاز والرقابة على أسعار بريمة ريمة-سبأ:

ناقش اجتماع بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن العمري، الجوانب المتعلقة بتوفير مادة الغاز المنزلي والرقابة على أسعارها.



وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد إلى الصعوبات التي تواجه أصحاب محطات الغاز وسبل معالجتها بما يمكنهم من رفد السوق المحلي بمادة الغاز المنزلي بالسعر المحدد.



واستعرض الاجتماع تقرير مدير مكتب الصناعة محمود أمين حول النزول الميداني للرقابة المباشرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية والإشراف على محطات الغاز المنزلي في مختلف مديريات المحافظة.. لافتا إلى أنه تم ضبط المتلاعبين بأسعار الغاز المنزلي.



وأكد محافظ ريمة أهمية تكثيف الرقابة والمتابعة على المحطات والمحلات التجارية لضبط المخالفين وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن .



وأكد حرص قيادة المحافظة على توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين بمختلف المديريات .

سبأ [11/مارس/2018]سبأ