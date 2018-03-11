محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة توعية مرورية بصعدة صعدة -سبأ:

دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل المحافظة صالح عقاب اليوم حملة التوعوية المرورية تحت شعار " رجل المرور بالصمود والمواجهة لثلاثة أعوام يتحدى العدوان ".



تهدف الحملة التي تنظمها في ثلاثة أيام إدارة المرور بالمحافظة إلى التوعية المرورية لضمان سلامة الجميع ومساعدة رجال المرور والإلتزام بقواعد السلامة المرورية.



يصاحب الحملة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع وطلاب المدارس، توزيع نشرات تعريفية بقواعد السلامة المرورية وصور معبرة عن النتائج الكارثية للسرعة وتهور سائقي الدراجات النارية، وتنظيم زيارات إلى عدد من مدارس مدينة صعدة للتوعية بهذا الجانب.



كما تهدف الحملة إبراز آثار العدوان السعودي الأمريكي على عرقلة حركة السير وقطع الطريق وتدميرها باستهدافها وقصفها على مدى ثلاث سنوات، وتسبب ذلك في كثير من الحوادث المرورية.



حضر التدشين نائب مدير أمن المحافظة العقيد منصور الشرعبي ومدير إدارة المرور بالمحافظة العقيد محمد الهميسي.

سبأ [11/مارس/2018]سبأ