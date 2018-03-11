محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يدشن مشروع صيانة خزانات المؤسسة المحلية للمياه بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

دشن وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير اليوم مشروع ترميم وصيانة خزانات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة .



وأطلع وزير المياه والبيئة ومعه وكيل أول وزارة المياه عبد الغني المداني، على سير عملية الصيانة للخزانات.



واستمع من القائم بأعمال المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة محمد مداعس والمعنيين بالمؤسسة، إلى إيضاح حول سير عملية الصيانة وكذا الإصلاحات لخزانات المؤسسة وطلائها بمادة الأبوكسي المقاومة للأحماض والبكتيريا.



ووجه وزير المياه والبيئة بإنجاز أعمال الصيانة في الوقت المحدد وفقا للمواصفات وكذا عمل كلورة لجميع خزانات المؤسسة في إطار الجهود الوطنية للحد من الكوليرا.



وأشار المهندس الوزير إلى أن المشروع يشمل 27 خزان مياه بأمانة العاصمة من سعة 100 مكعب إلى 10 آلاف متر مكعب.



ولفت إلى أن المشروع بدأ في سبع محافظات تشمل صنعاء وذمار وإب وتعز والحديدة وأبين ولحج بتمويل من اليونيسيف في إطار الاهتمام بنظافة الخزانات واستبعاد أي تأثير للمكروبات والبكتيريا مثل الكوليرا.



ونوه بجهود العاملين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة.. مؤكدا ضرورة الاهتمام بإيصال المياه النظيفة المكلوره للمواطنين.



إلى ذلك ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير، سير العمل بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والصعوبات التي تواجهها.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل أول وزارة المياه عبد الغني المداني وقيادة المؤسسة، إلى سير علمية التحصيل للإيرادات، ومتابعتها من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالمؤسسة وكذا الرقابة على كميات المياه المنتجة ومحزون الوقود.



وفي الاجتماع أكد وزير المياه والبيئة حرص الوزارة على تلبية احتياجات مؤسسات المياه في أمانة العاصمة والمحافظات في حدود الإمكانيات المتاحة.. مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بعملية ايصال المياه دون تأخير خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.



وشدد على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يخدم المصلحة العامة والتغلب على التحديات التي تواجه سير العمل وإيصال المياه في مواعيدها لقاطني الأمانة.



وكان القائم بأعمال مدير المؤسسة المحلية للمياه بالأمانة محمد مداعس والمعنيين بالمؤسسة، استعرضوا سير العمل وكذا عملية التحصيل للإيرادات في مختلف المناطق وعملية الرقابة عليها من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالمؤسسة.



حضر الاجتماع الوكيل المساعد لقطاع المياه بالوزارة عبد السلام الحكيمي ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف.

سبأ [11/مارس/2018]سبأ