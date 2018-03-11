عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب: كوريا الشمالية تريد السلام واشنطن- سبأ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد من الآن فصاعدا "صنع السلام".. منوها بضبط النفس من جانب بيونج يانج بعد الإعلان عن اجتماع محتمل بينه وبين الرئيس الشمالي كيم يونغ اون.



وبحسب وسائل الإعلام فقد عبر ترامب أمام عدد من المؤيدين خلال تجمع بولاية بنسلفانيا، عن ثقته بـ"التزام كوريا الشمالية بعدم اجراء أي عملية إطلاق صاروخية حتى موعد المفاوضات التاريخية بينه وبين كيم يونغ اون"، التي قال انها ستتوج بـ "نجاح كبير".



وأضاف "إنه فيما يتعلق بكوريا الشمالية فإن الأمور سـ"تسير بنحو جيد جدا، واعتقد أننا سنكون أمام نجاح هائل".

سبأ [11/مارس/2018]سبأ