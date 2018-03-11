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آخر تحديث: الأحد، 11 - مارس - 2018 الساعة 07:22:13م
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  محلي
وكيلا محافظة إب يطلعان على عملية بيع الغاز المنزلي
[11/مارس/2018]
إب-سبأ:
اطلع وكيلا محافظة إب قاسم المساوى وعبدالرحمن الزكري اليوم على عملية بيع الغاز المنزلي بسعر ثلاثة آلاف ريال للأسطوانة عبوة عشرين لتر.

وأكد الوكيل المساوى أهمية اضطلاع الجهات المعنية بدورها في الرقابة على محطات ومحلات بيع الغاز وضبط المخالفين للأسعار والأوزان.

وأشار إلى أن عملية المتابعة ستتواصل للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد وبما يسهم في تخفيف الأزمة الراهنة في مادة الغاز المنزلي.

ولفت وكيل محافظة إب إلى أهمية الدور المناط بالأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة في ضبط عملية البيع بالأسعار المحددة خلال الضوابط المتعلقة ببيع الغاز لتأمين إحتياجات المواطنين من هذه المادة الأساسية.

فيما أكد استمرار الوكيل الزكري الأجهزة الأمنية في الرقابة على عملية البيع للمواطنين بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة لضمان الإلتزام بالتعليمات المتعلقة بخصوص بيع مادة الغاز المنزلي بالسعر المحدد.

وحث المواطنين على التعاون مع السلطات المحلية ومكتب الصناعة في الإبلاغ عن أي محطة مخالفة للسعر.

إلى ذلك تفقدت قيادة المجلس المحلي بمديرية الظهار عملية بيع الغاز في عدد من المحطات ومحلات البيع.

وأكد مساعد مدير المديرية الدكتور ماهر مياس الحرص على توفير مادة الغاز في كافة المحطات ووصولها للمستهلك بالسعر المحدد وأنه سيتم ضبط المخالفين والمحتكرين لمادة الغاز والمتلاعبين بأوزانها وأسعارها.

سبأ
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