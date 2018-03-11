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آخر تحديث: الأحد، 11 - مارس - 2018 الساعة 07:22:13م
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استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس، عدد من القضايا الخدمية وتحديدا في مجالات الزراعة والري والمياه والبيئة والصحة العامة والسكان.
أمريكا تنتظر "خطوات ملموسة"من كوريا الشمالية قبل إجراء محادثات
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انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة.
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  عربي ودولي
مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى
[11/مارس/2018]
القدس المحتلة -سبأ:
اقتحم مجموعة من المستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة بعد ظهر اليوم، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الاقتحامات جرت عبر مجموعات صغيرة من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استكشافية مشبوهة في المسجد المبارك وسط رقابة مشددة من حراس الاقصى وسدنته.

من جانب اخر شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءاتها العسكرية جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وافادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال نصبت حاجزا مفاجئا قرب بلدة بيت ايبا غرب نابلس واخر على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية قرب بلدة قوصين واوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها.

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها العسكرية على حاجز حواره جنوب نابلس ماتسبب بإعاقة حركة تنقل المواطنين.
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