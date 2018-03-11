عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى القدس المحتلة -سبأ:

اقتحم مجموعة من المستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة بعد ظهر اليوم، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت مصادر فلسطينية، إن الاقتحامات جرت عبر مجموعات صغيرة من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استكشافية مشبوهة في المسجد المبارك وسط رقابة مشددة من حراس الاقصى وسدنته.



من جانب اخر شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءاتها العسكرية جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.



وافادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال نصبت حاجزا مفاجئا قرب بلدة بيت ايبا غرب نابلس واخر على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية قرب بلدة قوصين واوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها.



واضافت المصادر ان قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها العسكرية على حاجز حواره جنوب نابلس ماتسبب بإعاقة حركة تنقل المواطنين.

[11/مارس/2018]