ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 11 - مارس - 2018 الساعة 07:22:13م
رئيس الوزراء يستعرض مع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى عدد من القضايا المشتركة
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس، عدد من القضايا الخدمية وتحديدا في مجالات الزراعة والري والمياه والبيئة والصحة العامة والسكان.
أمريكا تنتظر "خطوات ملموسة"من كوريا الشمالية قبل إجراء محادثات
أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلا إذا اتخذت بيونجيانج ”خطوات ملموسة“.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (79ر23) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (01ر4906) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (80ر4929) نقطة.
فرداسكو يفوز على ديميتروف في بطولة إنديان ويلز للتنس
تغلب الاسباني المخضرم فرناندو فرداسكو على المصنف الثالث البلغاري جريجور ديميتروف 7-6 و4-6 و6-3 في الدور الثاني لمنافسات فردي الرجال ببطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، الليلة الماضية في حين توقفت مباراة السويسري الشهير روجر فيدرر الأولى في البطولة بسبب الم
آخر الأخبار:
وزير النفط يدشن بدء البيع التجاري بمحطات شركة النفط
مناقشة آلية توزيع الغاز المنزلي بمديرية سنحان
مناقشة مشاريع النقد مقابل العمل للصندوق الاجتماعي للتنمية بعمران
وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي المدير القطري لمنظمة المساعدة الانسانية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
مايو بطل تنشيطية يد الأمانة والأهلي وصيفا
[11/مارس/2018]
صنعاء -سبأ:
أحرز فريق نادي 22 مايو لقب البطولة التنشيطية لكرة اليد لأندية أمانة العاصمة بفوزه على فريق أهلي صنعاء وصيف البطل بـ 27 / 17 في المباراة النهائية.

وخطف فريق اليرموك البرونز في البطولة التي نظمها في سبعة أيام فرع اتحاد اللعبة بالأمانة بإشراف من الاتحاد العام وذلك بعد تغلبه على فريق وحدة صنعاء بـ 14 / 8 في مباراة المركز الثالث التي سبقت نهائي البطولة.

وفي ختام البطولة كرم نائب مدير مكتب الشباب والرياضة بالأمانة صالح الحاشدي وأمين عام الاتحاد العام لكرة اليد حمزة صالح ومدير النشاط الثقافي بوزارة الشباب والرياضة عزيز الماوري، فريق 22 مايو بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق الأهلي بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وفريق اليرموك بكأس المركز الثالث والميداليات البرونزية.

يذكر أن البطولة التي احتضنتها صالة كرة اليد بنادي 22 مايو بأمانة العاصمة شارك فيها 10 أندية هي " أهلي صنعاء والوحدة والشعب و مايو والعروبة والشرطة واليرموك وآزال وشباب تهامة ومركز الاتحاد".

سبأ
  المزيد من (رياضة)
برشلونة يتوصل لاتفاق مع جريميو بشأن أرثر
فرداسكو يفوز على ديميتروف في بطولة إنديان ويلز للتنس
الوحدة يفوز على الأهلي ويتوج بدوري الملتقى الشتوي
مانشستر يونايتد يتغلب على ضيفة ليفربول 2-1 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز
التشيكية كفيتوفا تنجو من مواجهة شرسة في بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس
ريال مدريد يتغلب على إيبار 2-1 ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم
إختتام بطولة أبجد الثالثة للتايكواندو بصنعاء
الإثنين القادم دورة تنشيطية لمدربي وحكام لعبة البنجاك سيلات
العروبة يعادل الشعب في دوري الملتقى الشتوي
رئيس إتحاد كرواتيا لكرة القدم : مونديال 2018م في روسيا الأفضل في تاريخ كأس العالم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 13 غارة على العاصمة صنعاء
[11/مارس/2018]
طيران العدوان السعودي يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[11/مارس/2018]
طيران العدوان السعودي يشن سبع غارات على مديرية الغيل بالجوف
[11/مارس/2018]
العدوان الأمريكي السعودي يواصل استهداف الأطفال
[11/مارس/2018]
وقفة بمديرية الميناء بالحديدة تندد بجرائم العدوان
[10/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by