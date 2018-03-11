رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مايو بطل تنشيطية يد الأمانة والأهلي وصيفا صنعاء -سبأ:

أحرز فريق نادي 22 مايو لقب البطولة التنشيطية لكرة اليد لأندية أمانة العاصمة بفوزه على فريق أهلي صنعاء وصيف البطل بـ 27 / 17 في المباراة النهائية.



وخطف فريق اليرموك البرونز في البطولة التي نظمها في سبعة أيام فرع اتحاد اللعبة بالأمانة بإشراف من الاتحاد العام وذلك بعد تغلبه على فريق وحدة صنعاء بـ 14 / 8 في مباراة المركز الثالث التي سبقت نهائي البطولة.



وفي ختام البطولة كرم نائب مدير مكتب الشباب والرياضة بالأمانة صالح الحاشدي وأمين عام الاتحاد العام لكرة اليد حمزة صالح ومدير النشاط الثقافي بوزارة الشباب والرياضة عزيز الماوري، فريق 22 مايو بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق الأهلي بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وفريق اليرموك بكأس المركز الثالث والميداليات البرونزية.



يذكر أن البطولة التي احتضنتها صالة كرة اليد بنادي 22 مايو بأمانة العاصمة شارك فيها 10 أندية هي " أهلي صنعاء والوحدة والشعب و مايو والعروبة والشرطة واليرموك وآزال وشباب تهامة ومركز الاتحاد".

سبأ [11/مارس/2018]سبأ