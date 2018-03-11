ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء فعاليات مهرجان الفنون والعروض في ساحل العاج بمشاركة 65 بلداً آبيدجان- سبأ:

بدأت في آبيدجان، العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الفنون والعروض تحت شعار (أي نماذج اقتصادية لفنون الحلبة).



وفقاً لوسائل الإعلام يشارك في المهرجان 65 بلداً، وتشتمل الفعاليات على فنون الشارع والشعر والغناء والتنكيت والحكايات والموضة من جميع القارات وتتواصل حتى الـ17 من شهر مارس الجاري.



وأوضح وزير الثقافة والفرانكفونية العاجي، موريس كواكو بانداما أن هذا المهرجان يجعل من آبيدجان مركزا ثقافيا وعاصمة عالمية للثقافة خلال أسبوع كامل.



من جهتها، قالت مديرة التنوع الثقافي واللغة الفرنسية في المنظمة الدولية للفرانكفونية، يوما فال: إن مهرجان الفنون والعروض في آبيدجان يشكل حدثا "عظيما ومؤسسا".



وتستقبل النسخة الحالية فنانين من عدة جهات من بينها الصين واليابان وأوروبا والمكسيك، فضلا عن الدول الإفريقية.

سبأ [11/مارس/2018]سبأ