محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يلتقي مسئولي فروع شركات الهاتف المحمول في المحافظة حجة -سبأ:

ناقش محافظ حجة هلال عبده الصوفي في لقائه اليوم مسئولي فروع شركات الهاتف المحمول يمن موبايل و إم تي أن و سبأفون مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصورات الخاصة بتجويدها وتحسينها.



وتطرق اللقاء بحضور مدير مكتب المالية إسماعيل الرضي ومدير فرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس سامي الخطيب ومدير فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مسعد المعمري ومدير مديرية المدينة الدكتور أحمد نصار،إلى لوضع محطات وأبراج تغطية شبكات الهاتف المحمول وعقود استئجار أراضي الدولة المستخدمة كمواقع لمحطات شبكات التغطية والآلية المتبعة بشأن توريد مستحقات الدولة من تلك العقود.



وفي اللقاء أكد المحافظ الصوفي ضرورة العمل على تجويد خدمات شركات الهاتف المحمول وإتخاذ المعالجات السريعة لتخفيف الضغط عن شبكاتها.. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على معالجة أي إشكاليات تتعلق بخدمات شركات الهاتف المحمول.



ووجه محافظ حجة فرع هيئة الأراضي بمراجعة العقود القائمة مع شركات الهاتف المحمول بما يكفل حماية حقوق الدولة من الإيرادات وضمان توريدها لخزينة الدولة .

سبأ [11/مارس/2018]سبأ