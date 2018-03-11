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آخر تحديث: الأحد، 11 - مارس - 2018 الساعة 07:22:13م
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اختتام دورة بجامعة 21 سبتمبر بصنعاء
[11/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
ختتمت بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بمحافظة صنعاء اليوم دورة تدريبية في مركز اللغات واللسان العربي.

وفي الاختتام أشاد محافظ صنعاء حنين قطينة بجهود رئاسة الجامعة والكادر الأكاديمي لتأهيل منتسبيها وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.

وأشار إلى الحرص على تسهيل كافة الصعاب أمام الجامعة التي تعد الأولى بمحافظة صنعاء.

فيما أشار رئيس الجامعة الدكتور ياسر عبدالمغني إلى أن تأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة لتنمية قدرات الطلاب والطالبات في الطوارئ والعمليات والحالات الحرجة والتخدير والقباله.

وأكد الحرص على تنمية مهارات 150 طالبا قوام الدفعة الأولى من دبلوم مركز التأهيل الطبي المعرفية في كافة التخصصات لتلبية احتياجات المستشفيات .. مثمنا تعاون قيادة السلطة المحلية بصنعاء في تسهيل الصعوبات التي تواجه الجامعة.

حضر اختتام الدورة وكيل المحافظة للقطاع الغربي أحمد الصماط.

إلى ذلك تفقد محافظ صنعاء اليوم التجهيزات في عدد من الأقسام بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، والمكتب العامة ومعملي الحاسوب واللغات.

واستمع من رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة الدكتور صادق الجائفي وأمين عام الجامعة إلى شرح حول التجهيزات التي تمتلكها الجامعة بأقسامها المختلفة.

وأشاد محافظ صنعاء بالتطور الملفت الذي تشهده الجامعة في كافة المجالات .. معرباً عن سعادته لما يشهده هذا الصرح العلمي من قفزات.

سبأ
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