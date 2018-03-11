عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الفاو تحذر من خسائر بمليارات الدولارات جراء أمراض الحيوانات روما- سبأ:

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أنه يمكن لأمراض الحيوانات أن تسبب خسائر بمليارات الدولارات وتقيد النمو الاقتصادي بالإضافة إلى المخاطر على صحة الانسان .



وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إن وباء (إتش5 إن1) الذي تفشى في منتصف عقد الألفين على سبيل المثال سبب خسائر اقتصادية بقيمة 30 مليار دولار عالمياً وبعد ذلك بسنوات سبب فيروس (إتش1 إن1) خسائر بقيمة 55 مليار دولار.



كما وأكدت أن الماشية تعتبر المورد الرأسمالي الأساسي لملايين الناس الأكثر فقراً في العالم وفقدان هذه المواشي قد يحرم هؤلاء من الاعتماد على الذات ويقودهم إلى العوز.



وذكرت أن النمو السكاني والتوسع الزراعي والتدهور البيئي والزيادة في سلاسل إمداد الغذاء بين القارات في العقود الأخيرة غيرت بشكل دراماتيكي الطريقة التي تظهر فيها الأمراض وتخترق حدود الأنواع وتنتشر.



وقالت منظمة (الفاو) إنه من المقرر أن يجتمع خبراء في روما هذا الأسبوع لمراجعة كيفية الاستجابة للتهديدات كالأمراض الحيوانية الخارقة للأنواع وتزايد المقاومة لمضادات البكتيريا وكذلك خيارات التدخل في انتاج الغذاء وحماية الصحة العامة.

سبأ [11/مارس/2018]سبأ