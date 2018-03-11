محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الخارجية نتائج التواصل مع المجتمع الدولي صنعاء-سبأ:

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، اليوم بصنعاء وزير الخارجية المهندس هشام شرف .



جرى خلال اللقاء الوقوف على جهود الوزارة ونشاطها الدبلوماسي وخاصة ما يتعلق بنتائج تواصلها مع الدول الخمس دائمة العضوي بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي .



وأوضح الوزير شرف الترتيبات القائمة لاستقبال الفريق الدولي الخاص بتقصي أوضاع حقوق الإنسان المقرر أن يزور اليمن خلال الفترة القليلة القادمة .



وأشار إلى ما تمثله هذه الزيارة من أهمية لإطلاع الفريق الزائر على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني منذ ثلاثة أعوام، علاوة على التداعيات الأخرى التي يخلفها يوميا على الجانب الإنساني.



ووجه رئيس الوزراء وزارة الخارجية بتكثيف تواصلها مع المجتمع الدولي ومختلف أدواته عالميا وصولا إلى موقف دولي مشرف تجاه اليمن وشعبه، علاوة على التهيئة لعودة السفارات الراغبة بلدانها بعودتها إلى العاصمة صنعاء لممارسة نشاطها الدبلوماسي المعتاد في ظل ما تنعم به العاصمة صنعاء من أجواء آمنه ومستقرة.



ورحب الدكتور بن حبتور بزيارة فريق تقصي أوضاع حقوق الإنسان في زيارته القادمة .. حاثا وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة الإعداد والتحضير الجيدين للزيارة من مختلف الجوانب، وإبراز ما يتعرض له الإنسان اليمني من انتهاكات بفعل العدوان والحصار.

سبأ [11/مارس/2018]سبأ