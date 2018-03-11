محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة صنعاء-سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) ميرتشل ريلانيو.



جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز دور اليونيسيف في التخفيف من حدة آثار العدوان والحصار الشامل على اليمن، بما في ذلك مشروع الضمان الاجتماعي.



وأكد وزير الخارجية على الدور الفاعل للمكاتب والبرامج الإنسانية في اليمن .. لافتا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية كأحد أهم الأدوات لتحقيق الأهداف المنشودة.



كما أكد حرص وزارة الخارجية على تقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام اليونيسف وكافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

سبأ [11/مارس/2018]سبأ