عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجلاء طلاب مدرسة حاصرتهم الفيضانات في استراليا سيدني -سبأ:

تمكنت سلطات الانقاذ في استراليا اليوم من إجلاء مجموعة من طلاب مدرسة ابتدائية ومدرسيهم من موقع تخييم في شمال شرق استراليا، وذلك بعدما حاصرتهم الفيضانات لمدة ستة أيام.



وكانت السبل قد تقطعت بأكثر من 70 طالبًا ومدرسًا في مدرسة ويلوس ستيت بالقرب من بلدة تولي، حيث كانوا يخيمون في مركز للمغامرات منذ الإثنين الماضي بعدما غمرت مياه الفيضانات الطرق.



وجرى نقل أربعة أطفال جوًا بعدما أصيبوا بمرض أمس السبت. كما تم نقل الباقي اليوم، عقب انحسار مياه الفيضانات حيث تم نقلهم لمدينة تاونفيل لأسرهم.



وكانت الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي قد تسببت في وقوع فيضانات في أنحاء المنطقة.



حيث غمرت المياه أكثر من 200 منزل في بلدة انجهام ، كما اضطر بعض سكان المدينة لإجلاء منازلهم. وقد أعلنت حكومة الولاية المنطقة بين كارنز وتاونفيل منطقة كوارث..وبدأت الأمطار في الانحسار منذ أمس السبت، ولكن مكتب الأرصاد الاسترالي حذر من أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار الأسبوع المقبل، مع احتمالية هبوب إعصار.

سبأ [11/مارس/2018]سبأ