محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة تكريم أوائل الجمهورية تناقش التصور العام للتكريم صنعاء-سبأ:

شناقشت لجنة تكريم أوائل الجمهورية في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم أحمد النونو، التصور العام للحفل المركزي الذي ستنظمه الوزارة إحتفاءاً بأوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2016- 2017م.



وأقرت اللجنة في اجتماعها بحضور وكيل قطاع التوجيه والمناهج الدكتور محمد السقاف تشكيل لجان مساعدة فنية، إعلامية، مالية، اتصال وتواصل، إستقبال مع توزيع المهام بما يضمن الإعداد الجيد للاحتفال التكريمي.



وتطرق الاجتماع إلى التصور العام للكتاب المصاحب للفعالية وأبرز العناوين التي سيتضمنها.



وأكد الوكيل النونو أهمية الإعداد والتجهيز الجيد لهذا التكريم بما يليق والجهود التي بذلها المتفوقون من الطلاب والطالبات .



حضر الاجتماع المدير التنفيذي لمجموعة الجيل الجديد الداعم الرئيسي للفعالية محمد الأنسي.

سبأ [11/مارس/2018]سبأ