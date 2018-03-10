عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب: محادثات كوريا الشمالية قد تفشل أو تحقق اتفاقا عظيما مون تاونشيب - سبأ:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن محادثاته المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد تنتهي دون التوصل لاتفاق أو تؤدي إلى ”أعظم اتفاق للعالم“ مما يزيل التوتر بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.



وقال ترامب في تجمع لحملة المرشح الجمهوري للكونجرس ريك ساكوني في غرب بنسلفانيا ”قد أغادر سريعا“ إذا لم يكن التقدم ممكنا. وقال ترامب إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد صنع السلام وإنه يعتقد أن ”الوقت قد حان“.



ولم يتضح بعد موعد ومكان المحادثات المزمعة رغم أن الاجتماع من المفترض أن يتم بحلول نهاية مايو المقبل.



وقال ترامب ”من يعرف ما الذي سيحدث؟“ وأضاف أن الاجتماع إن حدث ”ربما أغادر سريعا أو ربما نجلس ونبرم أعظم اتفاق للعالم“.



واتخذ ترامب القرار المفاجئ يوم الخميس بمقابلة كيم بعد دعوة الزعيم الكوري الشمالي التي قدمها وفد كوريا الجنوبية خلال زيارة للبيت الأبيض. وغيرت الخطوة فجأة سياسة أمريكية مستمرة منذ عقود تهدف إلى منع كوريا الشمالية من تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.



ولم يتضح ما هي الاجتماعات التي أشار ترامب إليها أو توقيتها على وجه الدقة. وكان مسؤولون كوريون جنوبيون قالوا في الأسبوع الماضي إن ترامب وافق على دعوة من كيم لعقد لقاء بحلول مايو المقبل.



ويواجه البيت الأبيض انتقادات على موافقته على إجراء محادثات ورد على الانتقادات يوم الجمعة بالتحذير من أنه لن تعقد أي قمة إلا إذا اتخذت بيونغ يانغ ”خطوات ملموسة“ فيما يتعلق ببرنامجها النووي.



ووصف ترامب زعيمي الصين واليابان على تويتر السبت بأنهما داعمان للحوار المحتمل على الرغم من أنه لم يفعل شيئا يذكر لتبديد الارتباك بشأن موعد المحادثات أو أي شروط مسبقة ستكون مطلوبة.



وكتب ترامب على تويتر يقول إن الرئيس الصيني شي جين بينغ ”أبلغني بأنه يقدر للولايات المتحدة عملها على حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية بدلا من اللجوء إلى البديل الذي ينذر بالسوء. الصين ما زالت متعاونة!“



وغرد ترامب يوم السبت أيضا قائلا ”تحدثت إلى رئيس وزراء اليابان آبي وهو متحمس جدا للمباحثات مع كوريا الشمالية“.



وتقول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إنها تريد أن تفضي أي محادثات إلى تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها للأسلحة النووية وبرنامجها الصاروخي.



وانتعشت آمال حدوث انفراجة مع كوريا الشمالية يوم الخميس عندما قال ترامب إنه مستعد لعقد اجتماع مع كيم الذي وجه الدعوة لترامب إلى ما ستكون محادثات لم يسبق لها مثيل بين زعيمي البلدين.



وأثار كيم وترامب التوتر حول العالم العام الماضي إذ دخلا في حرب كلامية بشأن محاولات كوريا الشمالية تطوير سلاح نووي قادر على ضرب الولايات المتحدة. وواصلت بيونجيانج برنامجها النووي في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي.



لكن التوترات تراجعت مع إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر الماضي في كوريا الجنوبية مما مهد الطريق أمام ما ستكون أكبر مغامرة لترامب في مجال السياسة الخارجية منذ توليه المنصب في يناير من العام الماضي.

سبأ [11/مارس/2018]سبأ