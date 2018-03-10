محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرع هيئة مشاريع مياه الريف بحجة ينفذ 18 مشروعاً عام 2017م حجة - سبأ:

نفذ فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة حجة خلال العام الماضي 2017م ثمانية عشر مشروعاً في مجال تأهيل مشاريع مياه الريف بتمويل من عدد من المنظمات المانحة.



وأوضح نائب مدير الفرع المهندس عبدالمجيد السنيني لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن المشاريع المنفذة تضمنت استكمال أربعة مشاريع وإعادة تأهيل ثلاثة أخرى في مديريات نجرة وكعيدنة وشرس وبني قيس ومبين وعبس والشغادرة بتكلفة مليون ومائة دولار بتمويل من منظمة اليونيسيف شملت توريد وتركيب وحدات ضخ للمياه وأنابيب وتشييد خزان مياه عالي .



ولفت إلى أنه تم تنفيذ ثمانية مشاريع تمثلت في إنشاء خزانات حصاد مياه في مديريتي حجه ومبين بتكلفة بلغت 136 ألف يورو بتمويل من منظمة رؤيا أمل إضافة إلى إعادة تأهيل ثلاثة مشاريع مياه وتوريد وتركيب أنابيب ووحدات ضخ وبناء غرف ضخ وتوفير محرك كهربائي في مديريات نجرة وشرس وبني العوام بتكلفة 108 آلاف و300 دولار بتمويل من منظمة الهجرة الدولية .



وذكر السنيني أنه تم إعادة تأهيل مشروع مياه شرقي وظره وذلك بتوريد وتركيب أنابيب وصيانة وحدة ضخ بمبلغ 50 ألف دولار بتمويل من منظمة كير العالمية .



وأشار إلى أن هناك مشروع واحد يجري استكماله بمديرية عبس بتكلفة 76 مليوناً و867 ألف ريال بتمويل منظمة اليونيسيف يتمثل في توريد وتركيب أنابيب مياه وتوفير وحدة ضخ وتشييد خزان عال ، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 95 بالمائة .



وتطرق نائب مدير مشاريع مياه الريف إلى الأنشطة المنفذة العام الماضي في مجال مكافحة وباء الكوليرا (الجائحة الأولى ) بتمويل من قبل منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة رعاية الأطفال .. مبيناً أن الأنشطة المدعومة من اليونيسيف تضمنت التوعية الصحية و كلورة ومعالجة مصادر المياه في 30 ألفاً و473 منزلاً استفاد منها 228 ألفاً و332 نسمة في معظم مديريات المحافظة .



وأفاد أنه تم توزيع فلاتر تنقية المياه على ألف و 350 أسرة في مديرية قارة و ألف و 350 حقيبة صحية ، إلى جانب ستة آلاف و 120 حقيبة صحية أساسية للنازحين من مديرية حرض .



أما الأنشطة التي تم دعمها من قبل منظمة الصحة العالمية فقد تمثلت في إجراء عملية كلورة ومعالجة المياه لنحو 15 ألفاً و415 منزلاً يقطن فيها نحو 105 آلاف و951 نسمة موزعين على 14 مديرية .



وفيما يتعلق بالأنشطة المدعومة من منظمة رعاية الأطفال أوضح أنه تم تكليف فريق هندسي للتدريب والإشراف على أعمال الكلورة ومعالجة المياه والتوعية لخمسة آلاف و256 منزلاً يقطنها 34 ألفاً و755 نسمة في مديريات مبين وبني قيس والشغادرة .



وحسب السنيني تضمنت الأنشطة المنفذة خلال الجائحة الثانية لوباء الكوليرا بتمويل من اليونيسيف استهداف 86 ألفاً و837 منزلاً يقطنها 613 ألفاً و195 نسمة عن طريق التوعية الصحية وتوزيع 79 ألفاً و202 حقيبة صحية ، إضافة إلى أعمال كلورة 14 ألفاً و397 مصدراً للمياه .

سبأ [11/مارس/2018]سبأ