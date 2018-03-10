محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة في التثقيف الصحي ل50 متطوعة من الجوف صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم دورة تدريبية في مجال التثقيف الصحي المجتمعي، نظمها مكتب مكتب الصحة بتمويل منظمة اليونيسيف.



وفي الإختتام أكد مدير مكتب الصحة بالجوف الدكتور بشير مقدر أهمية توعية المجتمع وخلق بيئة مثقفة صحيا .. لافتا إلى أهمية دور المتدربات في إيصال الرسالة الصحية للمجتمع .



وأشار إلى حرص مكتب الصحة على إختيار فئة المتطوعات للقيام بالتثقيف الصحي المجتمعي في مناطق وقرى المديريات التي تم اختيارهم منها وفق خطة عمل ميداني للتثقيف الصحي المجتمعي c4D حول الرسائل الصحية .



ونوه بدور منظمة اليونيسيف ودعمها للقطاع الصحي بالمحافظة.



من جهته أوضح مدير التثقيف الصحي بوزارة الصحة الدكتور عبدالسلام سلام أن الدورة التي شارك فيها 50 متطوعة من مديرية الغيل واستمرت ستة أيام، تأتي ضمن الأنشطة الصحية لمحافظة الجوف التي تدعمها اليونيسيف بما يسهم في تحسين الوضع الصحي بالمحافظة.



فيما أشارت كلمة المتدربات إلى أن المشاركات سيعملن من أجل توعية المجتمع وفق خطط عمل ميدانية بتنفيذ حلقات تثقيفية بين أوساط المجتمع المحيط بهم .



وتم في ختام الحفل توزيع الشهادات على المتدربات.

سبـأ [10/مارس/2018]سبـأ