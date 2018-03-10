محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمديرية الميناء بالحديدة تندد بجرائم العدوان الحديدة - سبأ :

نظمت بمديرية الميناء محافظة الحديدة اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان وضمن حملة التعبئة التحشيد والتجنيد الطوعي.



وخلال الوقفة التي شارك فيها مدير المديرية ومدراء المكاتب والتربويون وقيادات .. أكدت كلمة العلماء التي ألقاها الشيخ هايل المجلي استمرار الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومرتزقته والذين يستهدفون النساء والاطفال .



وشدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب اليمني وتفويت الفرصة على تحالف العدوان في تمزيق الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني .. داعيا إلى دعم جبهات العزة والشرف بالمال والرجال.



واستنكر المشاركون ما يرتكبه العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني وما يفرضه من حصار جائر استهدف كل مقومات الحياة.



وأكد بيان صادر عن الوقفه أن إستمرار العدوان في استهداف الشعب اليمني من النساء والأطفال والشيوخ وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية، وصمة عار في جبين الإنسانية.



و أكد أبناء ووجهاء المديرية أن إستمرار الصمت الدولي شجع دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على مواصلة إرتكاب الجرائم التي لن ولم تسقط بالتقادم..



ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤلية والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار .

سبـأ [10/مارس/2018]سبـأ