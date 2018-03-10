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آخر تحديث: السبت، 10 - مارس - 2018 الساعة 10:58:44م
الرئيس الصماد يصدر القانون رقم (2) بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
اصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
أمريكا تنتظر "خطوات ملموسة"من كوريا الشمالية قبل إجراء محادثات
أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلا إذا اتخذت بيونجيانج ”خطوات ملموسة“.
الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار مقابل الين وسط آمال بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
انطلاق الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية
أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون تشان إن، اليوم الجمعة رسميا، افتتاح فعاليات النسخة الـ 12 من دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018، خلال حفل الافتتاح، في مدينة بيونغ تشانغ.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[10/مارس/2018]
ميدي - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة من الغارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن طيران العدوان استهدف بست غارات مديريتي حرض وميدي.
سبـأ
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