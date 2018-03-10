محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة لتأهيل إستشاريين مجتمعيين للنقد مقابل العمل بالحديدة الحديدة - سبأ :

ينفذ قطاع التدريب المؤسسي بالصندوق الإجتماعي للتنمية بمحافظة الحديدة دورة تدريبية خاصة بتأهيل استشاريين مجتمعيين لبرنامج النقد مقابل العمل.



تهدف الدورة التي تستمر اسبوع إكساب 25 استشاريا وتزويدهم بمهارات تحليلية تمكنهم من العمل مع المجتمعات وفق آلية برنامج النقد مقابل العمل.



وتتضمن الدورة حزمة من المعارف النظرية والتطبيقية حول آليات عمل البرنامج ومحدداته والأدوات المستخدمة في دراسة إحتياج المجتمع.



يذكر أن برنامج النقد مقابل العمل هو أحد برامج الصندوق الإجتماعي الذي يهتم بحماية الأفراد والمجتمعات المتضررة ويهدف إلى الإسهام في التخفيف من حدة الفقر في المجتمعات من خلال الإستجابة الطارئة للأزمات والكوارث للفقراء .

سبـأ [10/مارس/2018]سبـأ