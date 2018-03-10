ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 10 - مارس - 2018 الساعة 10:58:44م
الرئيس الصماد يصدر القانون رقم (2) بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
اصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
أمريكا تنتظر "خطوات ملموسة"من كوريا الشمالية قبل إجراء محادثات
أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلا إذا اتخذت بيونجيانج ”خطوات ملموسة“.
الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار مقابل الين وسط آمال بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
انطلاق الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية
أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون تشان إن، اليوم الجمعة رسميا، افتتاح فعاليات النسخة الـ 12 من دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018، خلال حفل الافتتاح، في مدينة بيونغ تشانغ.
آخر الأخبار:
اختتام دورة في التثقيف الصحي ل50 متطوعة من الجوف
وقفة بمديرية الميناء بالحديدة تندد بجرائم العدوان
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
دورة لتأهيل إستشاريين مجتمعيين للنقد مقابل العمل بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء بصنعاء يستعرض مشاريع الطرق الداخلة ضمن مشاريع الأمم المتحدة
[10/مارس/2018]
صنعاء -  سبأ :
 عقد بصنعاء اليوم لقاء ضم وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق والمحافظ حنين قطينة ومدير برامج مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع محمد الشلبي .

جرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس انيس السماوي ووكيلا محافظة صنعاء المهندس صالح المنتصر وامانة العاصمة وليد راصع ومدير مكتب الاشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الاعوج ، استعراض مشاريع الطرق الداخلة ضمن مشاريع الأمم المتحدة في مشروعها الطارئ الاول في اليمن.

وتعرف اللقاء على مشاريع المرحلة الأولى من مشاريع الأمم المتحدة في محافظات صنعاء وعدن والحديدة وامانة العاصمة بتكلفة إجمالية 10 ملايين دولار من اصل 19 محافظة تتضمنها مراحل المشروع.

واوضح محمد الشلبي ان مشاريع محافظة صنعاء والأمانة تشمل سفلتة شوارع مدخل العاصمة من منطقة المساجد إلى الصباحة والأجزاء الاكثر تضرر في شوارع خولان والستين وتعز، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تمولها خدمات المشاريع بالأمم المتحدة.

فيما أشار اللقاء إلى ضرورة بدء عملية التصميم والتنفيذ في فترة لا تتجاوز شهرين، اكد الوزير مطلق والمحافظ قطينة أهمية تنفيذ المشاريع في ظل عدم صيانة الطرق وشحة الإمكانات ، مشيدين بجهود برامج مكتب الامم المتحدة في دعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

من جانبه اكد المهندس السماوي ان التنفيذ سيتم عبر مناقصات محلية للمقاولين المختصين في هذا المجال والقادرين على تنفيذ هذه المشاريع.. مشيرا إلى ان الصندوق والأمم المتحدة سيتوليان عملية المتابعة والاشراف على تنفيذ المشاريع.

حضر اللقاء المختصين في صندوق صيانة الطرق بالإدارة العامة وامانة العاصمة والمحافظة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
اختتام دورة في التثقيف الصحي ل50 متطوعة من الجوف
وقفة بمديرية الميناء بالحديدة تندد بجرائم العدوان
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
دورة لتأهيل إستشاريين مجتمعيين للنقد مقابل العمل بالحديدة
احتفالية بالحديدة في ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء
مدير مكتب الشباب بريمة: خطة المكتب تتضمن تفعيل دور الاتحادات والأندية
إصابة ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة
تخرج دفعة جديدة من قوات الأمن المركزي باسم الشهيد العقيد عمار ابوخرفشه
رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ مهدي الواحدي
ضبط اثنين طن من الحشيش بمحافظة الجوف
العدوان السعودي على اليمن
وقفة بمديرية الميناء بالحديدة تندد بجرائم العدوان
[10/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[10/مارس/2018]
إصابة ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة
[10/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[10/مارس/2018]
عشرة مواطنين نصفهم أطفال ضحايا جرائم العدوان ومرتزقته خلال الساعات الماضية
[10/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by