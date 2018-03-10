محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بصنعاء يستعرض مشاريع الطرق الداخلة ضمن مشاريع الأمم المتحدة صنعاء - سبأ :

عقد بصنعاء اليوم لقاء ضم وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق والمحافظ حنين قطينة ومدير برامج مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع محمد الشلبي .



جرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس انيس السماوي ووكيلا محافظة صنعاء المهندس صالح المنتصر وامانة العاصمة وليد راصع ومدير مكتب الاشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الاعوج ، استعراض مشاريع الطرق الداخلة ضمن مشاريع الأمم المتحدة في مشروعها الطارئ الاول في اليمن.



وتعرف اللقاء على مشاريع المرحلة الأولى من مشاريع الأمم المتحدة في محافظات صنعاء وعدن والحديدة وامانة العاصمة بتكلفة إجمالية 10 ملايين دولار من اصل 19 محافظة تتضمنها مراحل المشروع.



واوضح محمد الشلبي ان مشاريع محافظة صنعاء والأمانة تشمل سفلتة شوارع مدخل العاصمة من منطقة المساجد إلى الصباحة والأجزاء الاكثر تضرر في شوارع خولان والستين وتعز، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تمولها خدمات المشاريع بالأمم المتحدة.



فيما أشار اللقاء إلى ضرورة بدء عملية التصميم والتنفيذ في فترة لا تتجاوز شهرين، اكد الوزير مطلق والمحافظ قطينة أهمية تنفيذ المشاريع في ظل عدم صيانة الطرق وشحة الإمكانات ، مشيدين بجهود برامج مكتب الامم المتحدة في دعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية.



من جانبه اكد المهندس السماوي ان التنفيذ سيتم عبر مناقصات محلية للمقاولين المختصين في هذا المجال والقادرين على تنفيذ هذه المشاريع.. مشيرا إلى ان الصندوق والأمم المتحدة سيتوليان عملية المتابعة والاشراف على تنفيذ المشاريع.



حضر اللقاء المختصين في صندوق صيانة الطرق بالإدارة العامة وامانة العاصمة والمحافظة.

سبـأ [10/مارس/2018]سبـأ