محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل احتفالية بالحديدة في ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء الحديدة - سبأ :

نظمت الهيئة النسائية بمحافظة الحديدة أمسية احتفالية بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة .



وفي الأمسية ألقيت كلمات أشارت إلى الخصال الحميدة والفضائل التي تحلت بها السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها ومكانتها في الإسلام.



وشددت الكلمات على ضرورة تأسي النساء المسلمات بالسيدة فاطمة وأن تكون لهن خير قدوة في حياتهن وسلوكهن .



وأوضحت الكلمات أن إحياء ذكرى ميلادها يأتي في إطار استذكار الدروس من سيرتها وسلوكها ومنهجها باعتبار أن النساء المسلمات في أمس الحاجة إلى ذلك.



تخلل الأمسية فقرات إنشادية وشعرية.

سبـأ [10/مارس/2018]سبـأ