محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب الشباب بريمة: خطة المكتب تتضمن تفعيل دور الاتحادات والأندية ريمة - سبأ :

أكد مدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة ريمة سمير النخلي أن المكتب يسعى من خلال خطته الرياضية للعام الجاري، تفعيل دور الاتحادات والأندية الرياضية.



وأوضح مدير مكتب الشباب والرياضة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خطة المكتب للعام الجاري تتضمن تنفيذ بطولة التصدي الرياضية الأولى لشباب وأندية المحافظة وذلك بمناسبة مرور ثلاثة أعوام من العدوان على اليمن.



وأشار إلى أن الفعالية الرياضية تهدف لتشجيع الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف الألعاب الرياضية.



كما أكد النخلي أن تفعيل أنشطة الاتحادات والأندية في مختلف مديريات المحافظة؛ تحتل أولوية خلال العام الجاري بهدف توسيع قاعدة الألعاب الرياضية.



ودعا قيادة وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بريمة إلى التعاون في تنفيذ الأنشطة الرياضية التي تخدم أبناء المحافظة رياضيا وثقافيا وخاصة الفعاليات والبطولات الرياضية التي سيتم تنفيذها بنرور ثلاثة أعوام من التصدي في مواجهة العدوان .

سبـأ [10/مارس/2018]سبـأ