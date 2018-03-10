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  رياضة
الوحدة يفوز على الأهلي ويتوج بدوري الملتقى الشتوي
[10/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 توج فريق وحدة صنعاء بلقب دوري الملتقى الشتوي الأول لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ومنافسه التقليدي الأهلي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الخامسة من البطولة التي نظمها نادي الوحدة.

أنتهى الشوط الأول من المباراة التي شهدت إقبال جماهيري غفير ملأ مدرجات ملعب الوحدة بالتعادل دون أهداف، قبل أن يسجل الوحدة هدفه الوحيد مطلع الشوط الثاني عبر لاعب المنتخب الوطني للشباب عبد المجيد صبارة مستفيداً من تمريرة زميله بشير المنيفي.

بهذا الفوز الثمين رفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة محققا الفوز الخامس تواليا والبطولة دون أن تهتز شباكه، في حين تساوى الأهلي مع الشعب بأربع نقاط في المركز الرابع.

عقب المباراة التي حضرها أمين عام محلي أمانة العاصمة ورئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان ورئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب وأمين عام نادي أهلي صنعاء عبد الله حسين جابر ، إختارت اللجنة المنظمة للبطولة لاعب الوحدة عبد المجيد صبارة كأفضل لاعب في المباراة وتم تكريمه بمبلغ مالي سلمها مدرب الشعب علي العبيدي.

وكان فريق 22 مايو حقق المركز الثاني التي شارك فيها عدد من أندية أمانة العاصمة بفوزه الخميس الماضي على اليرموك بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 12 نقاط، وجاء اليرموك ثالثا بخمس نقاط رغم الخسارة.

وفي سباق الهدافين أحرز مهاجم شعب صنعاء زكريا طواف لقب هداف الدوري بثلاثة أهداف، بالتساوي مع مهاجم فريق 22 مايو محمد العبيدي الذي سيحرم من الجائزة بسبب الإيقاف لسوء السلوك وفقاً للائحة البطولة.

وفي منافسات كرة السلة لفئة الكبار حقق فريق أهلي صنعاء البطولة، وجاء الوحدة وصيفا، وفي منافسات الناشئين توج الأهلي بالبطولة أيضا.

ومن المقرر أن ينظم نادي الوحدة الاثنين المقبل حفل تكريم للأبطال والمبرزين في دوري الملتقى الشتوي والذي انطلق في 31 يناير بمشاركة 600 رياضي تنافسوا في لعبتي كرة القدم والسلة لعدد من أندية الأمانة بالإضافة إلى 80 فريقاً مثلوا الجامعات والجاليات والمنظمات والمؤسسات والمبادرات ومعاهد اللغات وكذا فرق الأشبال والبراعم بالمدارس الحكومية والخاصة ودور الأيتام ومراكز رعاية الأطفال.

سبـأ
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