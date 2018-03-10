تخرج دفعة جديدة من قوات الأمن المركزي باسم الشهيد العقيد عمار ابوخرفشه



ونفذ المقاتلون المتخرجون من الدورة عرضاً عسكرياً مهيباً ، ومناورة تحاكي الالتحام مع العدو والتنكيل به وتدمير تحصيناته واقتحام مواقعه ، كما استعرضوا عدد من الفنون القتالية المختلفة التي تدربوا عليها خلال الدورة .



واوضح اللواء علي قرقر في كلمة له بهذه المناسبة الدور الكبير الذي تضطلع به قوات الأمن المركزي في الدفاع عن سيادة اليمن في مواجهة الغزاة والمحتلين ، مؤكدا أن أبطال الأمن المركزي الأشاوس هم التعبير الحقيقي للإنسان اليمني الغيور على وطنه والتجلي الواضح للجندي الحر الذي يؤدي واجبه في الدفاع عن وطنه وارضه .



من جانبه اشار مساعد القائد للتوجيه المعنوي والعلاقات العقيد زيد الوزير في كلمة له إلى أن الدورة العسكرية أكسبت المشاركين معارف ومهارات عسكرية ستتجسد نتائجها في ميادين المواجهات.



ولفت إلى ان ما يمتلكه منتسبي قوات الأمن المركزي من قيم وطنية وعقيدة قتالية وروح معنوية مرتفعة تأهلهم لخوض اشرس المعارك ، منوها بما لمسه من تلهف الخريجين للالتحاق بجبهات العزة والشرف وتلقين الغزاة والمعتدين دروسا قاسية جراء عدوانهم وهمجيتهم على شعبنا اليمني العظيم.



فيما جددت كلمة الخريجين العهد والوفاء لدماء الشهداء و الاستعداد للتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن ، ، مؤكدة الجهوزية القتالية العالية للانطلاق نحو جبهات الكرامة ذودا عن حياض الوطن.

[10/مارس/2018] صنعاء - سبأ :تخرجت اليوم دفعة جديدة من قوات الامن المركزي ، حملت أسم الشهيد العقيد عمار أبو خرفشة ، وذلك بحضور نائب قائد قوات الامن المركزي اللواء علي اليساني ، وأركان حرب قوات الامن المركزي اللواء علي يحيى قرقر.سبـأ