محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ مهدي الواحدي صنعاء - سبأ :

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مهدي أحمد محمد الواحدي، الذي انتقل إلى جوار ربه إثر حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن.



وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه ومواساته الحارة لنجل الفقيد صالح مهدي الواحدي وبقية أفراد الأسرة وكافة قبيلة الواحدي بمحافظة شبوة بهذا المصاب.



ونوه بأدوار الفقيد الواحدي الوطنية والاجتماعية وسعيه الدؤوب لإصلاح ذات البين ومساهمته المحلية في صون السلم الاجتماعي .



وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبـأ [10/مارس/2018]سبـأ