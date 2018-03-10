محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد الاعلاميين يدين إغلاق موقع وكالة الصحافة اليمنية صنعاء - سبأ :

أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين إغلاق موقع وكالة الصحافة اليمنية من قبل الشركة المستضيفة منذ الثلاثاء الماضي .



واعتبر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إغلاق الشركة المستضيفة ألمانية المنشأ لموقع وكالة الصحافة اليمنية الإلكتروني بذريعة تجاوز الوكالة معايير النشر، تعسفي وغير مسئول.



وعبر الاتحاد عن تضامنه الكامل مع الوكالة وكادرها .. داعيا في الوقت نفسه إلى رفع الحظر عن موقعها الإليكتروني واحترام حرية الرأي والتعبير المكفول في الدول المتقدمة ديمقراطيا.



وأشار إلى أن هذا الانتهاك يأتي في سياق خدمة أجندة التحالف السعودي وحربه الاعلامية بهدف التعتيم على جرائم العدوان التي يقترفها بحق الشعب اليمني.

سبـأ [10/مارس/2018]سبـأ