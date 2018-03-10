حلقة نقاشية بجامعة إب حول الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان [10/مارس/2018] إب - سبأ:

عقدت بجامعة إب اليوم حلقة نقاشية حول صمت المجتمع الدولي ومنظماته إزاء جرائم العدوان في اليمن.



وفي الحلقة التي نظمتها الوحدة الإعلامية بالمحافظة على هامش معرض جرائم العدوان وأدارها نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد النزيلي ألقيت كلمات ومداخلات أشارت في إلى أن الجرائم المروعة التي يرتكبها العدوان ولا يزال بحق والأطفال والنساء، جرائم حرب وإنتهاك سافر للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي.



وأكدت الكلمات على أهمية دور الإعلام في كشف جرائم العدوان وإيصال هذه مظلومية الشعب اليمني إلى الرأي العام العالمي.

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