مناقشة مشاريع المياه في الجوف [10/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع اليوم ضم محافظ الجوف سام الملاحي ووكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني، مشاريع المياه المنفذة في المحافظة خلال العام الماضي والمشاريع المقترحة للعام الجاري.



وتطرق الإجتماع بحضور رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس شهاب ناصر، الجوانب المتعلقة بتفعيل فرع الهيئة بالمحافظة واستكمال الهيكل الاداري والتنظيمي لها بما يسهل التنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات للتدخل في تمويل مشاريع المياه بحسب خطة الإحتياج.



وفي الإجتماع أكد وكيل أول وزارة المياه والبيئة الاستعداد تسهيل عمل فرع الهيئة ومتابعة اعتماد تنفيذ مشاريع المياه من قبل المنظمات الداعمة وخاصة منظمة اليونيسيف.

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