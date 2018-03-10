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آخر تحديث: السبت، 10 - مارس - 2018 الساعة 08:50:03م
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  محلي
صلح قبلي بصنعاء ينهي قضية قتل
[10/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
أنهى صلح قبلي بصنعاء قضية قتل بالخطأ بين آل الدمه وآل المطري والكبسي بحضور محافظي صنعاء حنين قطينة والمحويت فيصل حيدر.

وخلال الصلح بحضور رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام وعدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية وأعضاء مجلسي النواب والشورى .. أعلن أولياء الدم من آل المطري بمديرية بني مطر وآل الكبسي من خولان بصنعاء العفو عن الجناة من آل الدمة بمحافظة إب.

وأشاد قطينة وحيدر بموقف آل المطري وآل الكبسي وعفوهم عن الجناة لوجه الله .. وأشارا إلى هذا العفو يجسد قيم الصفح والإخاء لقبائل بني مطر وخولان .

وثمنا جهود رئيسا مجلسي التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام وفرع المجلس بإب الشيخ عبدالحميد الشاهري وكل من ساهم في إغلاق ملف القضية.

فيما أشاد الشيخ رسام والشيخ الشاهري بجهود قيادة السلطة بصنعاء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وأعضاء مجلس النواب في حل هذه القضية التي دامت أربع سنوات.

وأشادا بموقف آل الكبسي وآل المطري ومشائخ خولان وبني مطر في العفو عن الجناة.
سبأ
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