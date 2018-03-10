رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مانشستر يونايتد يتغلب على ضيفة ليفربول 2-1 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لندن – سبأ :



تغلب مانشستر يونايتد على ضيفة ليفربول 2-1 في مباراة قمة بين الفريقين اليوم السبت ليعزز الفريق موقعه في المركز الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .



وسجل ماركوس راشفورد هدفين في الدقيقتين 14 و24 بينما هز إيريك بيلي مدافع يونايتد شباك فريقه بطريق الخطأ ليأتي هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 66.



وأصبح رصيد يونايتد 65 نقطة من 30 مباراة وبفارق خمس نقاط عن ليفربول ثالث الترتيب.



ويتصدر مانشستر سيتي الدوري وله 78 نقطة من 29 مباراة ويلعب في ضيافة ستوك سيتي يوم الاثنين المقبل.



وأرسل الحارس ديفيد دي خيا كرة طويلة وصلت إلى روميلو لوكاكو الذي مررها إلى راشفورد.



وراوغ المهاجم الشاب منافسه ترينت ألكسندر-أرنولد بشكل رائع ثم سدد بقوة داخل مرمى الفريق الزائر.



وبعد عشر دقائق كان لوكاكو مؤثراً مجدداً واستخلص كرة عالية من ديان لوفرين قبل أن يمرر إلى خوان ماتا وانقطعت الكرة ووصلت إلى راشفورد الذي سدد بثقة ليهز شباك لوريس كاريوس وتصبح 2-صفر.



وعاد الأمل إلى ليفربول، الذي ظهر بشكل أقل من مستواه، عندما فشل بيلي، العائد لتشكيلة يونايتد بعد غياب ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، في التعامل مع كرة عرضية من ساديو ماني ووضعها بالخطأ في شباكه.

سبأ [10/مارس/2018]سبأ