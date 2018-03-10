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  اقتصاد
العراق يعلن عن إنجاز وتأهيل المرحلة الأولى في حقل عجيل النفطي شمال بغداد
[10/مارس/2018]
بغداد – سبأ :
 أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم السبت انجاز وتأهيل المرحلة الأولى بحقل عجيل النفطي بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد وبطاقة انتاجية بلغت 17 ألف برميل يومياً.

وقال اللعيبي في بيان له "إن الجهود الوطنية أثمرت عن تأهيل وانجاز المرحلة الأولى بوقت وزمن قياسي لحقل عجيل النفطي بعد ان تعرض هذا الحقل إلى عمليات التخريب والدمار الشامل من قبل العصابات الارهابية".

واضاف "وصل حجم الدمار للمنشأت والأنابيب ومحطات الضخ والتوليد إلى نسب كبيرة، فضلاً عن تدمير وحرق عدد من الآبار النفطية والغازية".

وأزضج "أنه تمت المباشرة بعمليات التشغيل التجريبي للحقل بعد الانتهاء من تأهيل وربط عدد من الآبار النفطية وبدء عمليات الانتاج بمعدلات تبدأ من 5000 برميل باليوم وصولا إلى 17 الف برميل يومياً".

وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة للحقل الذي يقع في بلدة العلم التابعة لمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين حوالي ثلاثة مليارات برميل من النفط وتشرف عليه شركة نفط الشمال التي مقرها كركوك.

وكان الانتاج السابق ينقل بالانابيب إلى مصافي بيجي والتي لا تبعد سوى (15 كلم) عن الحقل.

يذكر أن تنظيم (داعش) سيطر على الحقل العام 2014م وبدأ ببيع كميات من النفط الخام منه واستعمل جزءً منها للتكرير بواسطة مصافي بدائية تسمى (حراقات) يتم بواسطتها تكرير النفط بطرق بدائية.

سبأ
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