محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة يلتقي مدير برامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (مكتمل) صنعاء - سبأ:

ناقش أمين العاصمة حمود محمد عباد خلال لقاءه اليوم مدير برامح مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع محمد الشلبي، جوانب التنسيق والتعاون في المجالات الخدمية والتنموية والاغاثية.



واستعرض الاجتماع الأوضاع الإنسانية بالعاصمة صنعاء جراء استمرار العدوان والحصار، والتحديات التي تواجه قطاعات البلدية والبيئة والأشغال والمياه وغيرها.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتعزيز التنسيق بين المنظمات التابعة للأمم المتحدة تجاه الأوضاع الإنسانية والإغاثية بأمانة العاصمة، وأهمية توحيد الجهود بما يعزز من أداء القطاعات الخدمية والتنموية والصحية وتطوير البنية التحتية للعاصمة بما يمكن المنظمات من أداء دورها الإنساني بالشكل المطلوب.



وأشار أمين العاصمة، إلى الصعوبات التي تعاني منها أمانة العاصمة خاصة في قطاع النظافة جراء شحة الإمكانيات والموارد المالية بسبب العدوان والحصار.. مشيدا بتدخلات منظمة اليونيسيف والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في مختلف مديريات أمانة العاصمة.



ولفت عباد، إلى الإشكاليات التي تواجهها السلطة المحلية بأمانة العاصمة في مجالات الصحة والنظافة والمجالات الخدمية والإنسانية خاصة مع تدفق ونزوح الآلاف إلى أمانة العاصمة ما يتطلب تعزيز تدخلات المنظمات الدولية وتفعيل دورها لمساندة جهود أمانة العاصمة لاستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها.



فيما استعرض وكيلا أمانة العاصمة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندسن وليد راصع والمهندس عبدالكريم الحوثي، التحديات التي تواجه قطاع الأشغال وتعيق تنفيذ عدد من مشاريع صيانة الطرق والشوارع بمديريات الأمانة إلى جانب الاحتياجات الضرورية التي تتطلبها مشاريع البنية التحتية للعاصمة.



وحثا المنظمات الدولية والإنسانية إلى مضاعفة دعمها بتوسيع مشاريعها وأنشطتها خاصة في القطاعات الخدمية الجوانب الإنسانية والإغاثية بالأمانة نظر لتردي الأوضاع جراء استمرار العدوان والحصار.



بدوره أكد رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي، أن الصندوق يدعم وينفذ مشاريع صيانة وتطوير الطرق بتكلفة تصل إلى ٣٤ مليار ريال في العام.. لافتا إلى أن الصندوق لا يستطيع حاليا تنفيذ مشاريع بأكثر من خمسة مليارات ريال.



من جانبه أكد مدير برامج مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الحرص على الاطلاع عن كثب على الأوضاع والمعاناة التي تمر بها مختلف القطاعات بأمانة العاصمة.. لافتا إلى أنه تم وضع خطط يتم دراستها وفقا لشروط المشروع والإمكانيات المتاحة.



وأكد الشلبي، العمل وفقاً لأولويات ومعايير محددة في مختلف المجالات سواء في جانب النظافة أو مشاريع الطرق أو إنارة الشوارع وغيرها .



حضر اللقاء وكيل أمانة العاصمة المساعد هاشم الوزير، ومدير صندوق النظافة عبدالعليم مقبل وعدد من المعنيين بالأمانة .

سبأ [10/مارس/2018]سبأ