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حلقة نقاشية حول تعزيز المهارات القيادية والإدارية للنساء في الحديدة
[10/مارس/2018]
الحديدة - سبأ:
 عقدت بمحافظة الحديدة اليوم حلقة نقاشية حول تعزيز المهارات القيادية والإدارية للنساء في المؤسسات الحكومية ، بمشاركة 60 شخصية من القطاعات الحكومية المدنية .

نظم الحلقة منتدي التنمية السياسية بالتعاون مع ادارة تنمية المرأة بالحديدة وبالشراكة مع وزارة الادارة المحلية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي والحكم الرشيد ضمن برنامج تعزيز مشاركة النساء في إتخاذ القرار .

وفي الافتتاح أكد محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج أهمية تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار ، باعتبارها نصف المجتمع ولها دور فاعل في كافة المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

وأوضح أن المرآه اليمنية حاضرة على مر التاريخ إلى جانب أخيها الرجل كمحور وشريك أساسي في إدارة وتنمية وتطوير المجتمع ولها حضور واضح في مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبها اوضحت مديرة ادارة تنمية المرأة بالحديدة هالة الشحاري ، ان الحلقة تهدف عبر النقاشات واوراق العمل المقدمة إلى التعريف بواقع المرأة اليمنية في أماكن صنع القرار ، ودور منظمات المجتمع المدني في دعم النساء والصعوبات والمعوقات التي تواجههن والخروج بتوصيات ورفعها لمراكز صنع القرار .

وكانت منسقة المشروع في منتدى التنمية السياسية منى عبد الله الواصل قد أشارت إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرات ومهارات النساء وبما يمكنهن من تحسين أدائهن في العمل وايجاد حلقة وصل بين النساء في المحافظة يعزز ويزيد من فرص نجاحهن مستقبلا.

حضر الورشة وكيل المحافظة هاشم العزعزي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

سبأ
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