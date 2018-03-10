محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تطوير العمل بفرع هيئة الأراضي بصنعاء صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم، آلية تطوير العمل بفرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة علي الكول ونوابه ومدراء الإدارات المختصة، الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.



وأكد الاجتماع أهمية تسهيل معاملات المواطنين وإنجازها والتحري من استيفاء الإجراءات القانونية وبما يكفل الحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة.



وفي الإجتماع أكد الوكيل عاصم الحرص على الحفاظ على ممتلكات وعقارات الدولة .. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود لتطوير مستوى الأداء وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

سبأ [10/مارس/2018]سبأ