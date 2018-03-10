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آخر تحديث: السبت، 10 - مارس - 2018 الساعة 08:50:03م
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تكريم المشاركين في دورة الإسعافات بدار الحبيشي للأيتام بإب
[10/مارس/2018]
إب - سبأ:
 أقيم بدار الحبيشي لرعاية الأيتام بمحافظة إب اليوم حفل تكريم للمشاركين في الدورة التدريبية في مجال الإسعافات الأولية التي نظمتها جمعية الهلال الاحمر اليمني.

تلقى 30 مشاركا من طلبة الدار في الدورة التي استمرت شهر، مهارات صحية حول طرق الاسعافات الأولية في مجال التشخيص العام وإنعاش القلب وتضميد الجروح والكسور ومعالجة الحروق .

وأشار وكيل المحافظة لشئون التعليم صادق حمزة إلى أهمية الدورة في تنمية قدرات المشاركين في مجال الإسعافات الأولية .. مثمنا دور جمعية الهلال الاحمر اليمني فرع إب في تنظيم هذه الدورة.

وأكد استعداد قيادة المحافظة التعاون لتنفيذ المزيد من الدورات لتأهيل منتسبي الدار في مختلف المجالات .

ولفت الوكيل حمزة إلى أنه تم الاتفاق مع المعاهد الفنية والتقنية الخاصة لتخصيص مقاعد مجانية لمخرجات الدار.

وفي الختام كرم وكيل المحافظة ومدير الدار عرفات شريف ومدير جمعية الهلال الأحمر بإب الدكتور أبو الطيب المتوكل ونائب مدير المركز التعليمي بمديرية المشنة عبدالرحمن الجلال المشاركين بالشهادات التقديرية.

سبأ
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