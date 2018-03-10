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آخر تحديث: السبت، 10 - مارس - 2018 الساعة 08:50:03م
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تدشين مشروع الحراثة والبذور الزراعية بالوهبية في البيضاء
[10/مارس/2018]
البيضاء - سبأ:
 دشنت مؤسسة بنيان التنموية اليوم بمنطقة الوهبية بمديرية السوادية محافظة البيضاء اليوم مشروع الحراثة والبذور الزراعية تحت شعار " نواجه الحصار بالإنتاج ".

وأوضح نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان أحمد الكبسي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المرحلة الأولى من المشروع البالغ تكلفته 17 مليون ريال، يستفيد منها 330 مزارعا في مساحة أكثر من 240 هكتارا بمنطقة الوهبية.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن مشاريع المؤسسة في إطار التوجهات لتوسيع وتنمية القطاع الزراعي وبما يسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب الزراعية.

فيما عبر صالح الوهبي في كلمة عن المزارعين عن الشكر لجهود مؤسسة بنيان وتشجيعها للمزارعين .. مؤكدا السعي لزيادة الإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتي .

سبأ
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