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آخر تحديث: السبت، 10 - مارس - 2018 الساعة 08:50:03م
الرئيس الصماد يصدر القانون رقم (2) بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
اصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
أمريكا تنتظر "خطوات ملموسة"من كوريا الشمالية قبل إجراء محادثات
أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلا إذا اتخذت بيونجيانج ”خطوات ملموسة“.
الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار مقابل الين وسط آمال بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
انطلاق الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية
أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون تشان إن، اليوم الجمعة رسميا، افتتاح فعاليات النسخة الـ 12 من دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018، خلال حفل الافتتاح، في مدينة بيونغ تشانغ.
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تدشين الاذاعات المدرسية النموذجية بمدارس عمران
[10/مارس/2018]
عمران - سبأ:
 دشنت بمحافظة عمران اليوم الاذاعات المدرسية النموذجية بمجمع الحسين التربوي بمركز المحافظة.

وفي التدشين أشاد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أحمد الشهاري بمستوى الاعداد للبرنامج الاذاعي .. مثمنا جهود وأداء الطالبات في التنسيق للبرنامج الاذاعي .

وحث على التغلب على الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والعمل على تفعيل أنشطة الإذاعات المدرسية لما لها أهمية في تنمية قدرات الطلاب .

حضر التدشين رؤساء شعب التعليم والمناهج والتوجيه وعدد من مدراء الادارات التربوية، ومدير مكتب التربية بمديرية عمران منصور البركي ومدير الاعلام التربوي فيصل العكرمي.

سبأ
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