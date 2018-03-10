محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الاذاعات المدرسية النموذجية بمدارس عمران عمران - سبأ:

دشنت بمحافظة عمران اليوم الاذاعات المدرسية النموذجية بمجمع الحسين التربوي بمركز المحافظة.



وفي التدشين أشاد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أحمد الشهاري بمستوى الاعداد للبرنامج الاذاعي .. مثمنا جهود وأداء الطالبات في التنسيق للبرنامج الاذاعي .



وحث على التغلب على الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والعمل على تفعيل أنشطة الإذاعات المدرسية لما لها أهمية في تنمية قدرات الطلاب .



حضر التدشين رؤساء شعب التعليم والمناهج والتوجيه وعدد من مدراء الادارات التربوية، ومدير مكتب التربية بمديرية عمران منصور البركي ومدير الاعلام التربوي فيصل العكرمي.

سبأ [10/مارس/2018]سبأ