محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم الفني ومحافظ البيضاء يدشنان برنامج تدريبي مهني للكوادر النسوية البيضاء - سبأ:

دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ومحافظ البيضاء علي المنصوري، اليوم ، برنامج تدريبي مهني للكوادر النسوية بالبيضاء ، ينفذه جهاز محو الامية وتعليم الكباربالمحافظة ، بدعم من صندوق تنمية المهارات .



ويهدف البرنامج الذي يشمل عدة دورات وتستمر 40 يوما إلى تأهيل وتدريب 100 متدربة على مهارات ومعارف نظرية وتطبيقية على الخياطة والتطريز والأشغال اليدوية والتدبير المنزلي، وتدريب مدربات فصول مراكز محو الأمية بمدينة البيضاء .



وفي التدشين أشار وزير التعليم الفني إلى أهمية اقامة برامج تنمية مهارات الأسر الفقيرة في ممارسة حرف واعمال مدرة للدخل تمكنهم من مواجهة اعباء الحياة خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .



وحث الوزير النقيب المشاركات على الاستفادة القصوى من هذه الدورات ونقل معلوماتها ومعارفها إلى اكبر عدد ممكن من النساء.



فيما اشاد محافظ البيضاء،بمستوى الترتيب والتجهيز لهذه الدورات في تنمية القدرات وتعزيز الانشطة الحرفية والمشغولات اليدوية على مستوى المحافظة ، مشيرا إلى حرص قيادة السلطة المحلية على رعاية تلك الفعاليات ومساندة مخرجاتها من خلال التنسيق مع القطاع الخاص لتسوق المنتجات النسوية في سوق العمل .



حضر الافتتاح مدير عام جهاز محو الامية نبيل غرامة وامين محلي مدينة البيضاء صادق القاضي و مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني عبدالله القاسمي ومدير عام مكتب التربية والتعليم محمد الزلاف .

سبأ [10/مارس/2018]سبأ