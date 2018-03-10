ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 10 - مارس - 2018 الساعة 08:50:03م
الرئيس الصماد يصدر القانون رقم (2) بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
اصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
أمريكا تنتظر "خطوات ملموسة"من كوريا الشمالية قبل إجراء محادثات
أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلا إذا اتخذت بيونجيانج ”خطوات ملموسة“.
الذهب يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار مقابل الين وسط آمال بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
انطلاق الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية
أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون تشان إن، اليوم الجمعة رسميا، افتتاح فعاليات النسخة الـ 12 من دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018، خلال حفل الافتتاح، في مدينة بيونغ تشانغ.
آخر الأخبار:
تخرج دفعة جديدة من قوات الأمن المركزي باسم الشهيد العقيد عمار ابوخرفشه
رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ مهدي الواحدي
ضبط اثنين طن من الحشيش بمحافظة الجوف
اتحاد الاعلاميين يدين إغلاق موقع وكالة الصحافة اليمنية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير التعليم الفني ومحافظ البيضاء يدشنان برنامج تدريبي مهني للكوادر النسوية
[10/مارس/2018]
البيضاء - سبأ:
 دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ومحافظ البيضاء علي المنصوري، اليوم ، برنامج تدريبي مهني للكوادر النسوية بالبيضاء ، ينفذه جهاز محو الامية وتعليم الكباربالمحافظة ، بدعم من صندوق تنمية المهارات .

ويهدف البرنامج الذي يشمل عدة دورات وتستمر 40 يوما إلى تأهيل وتدريب 100 متدربة على مهارات ومعارف نظرية وتطبيقية على الخياطة والتطريز والأشغال اليدوية والتدبير المنزلي، وتدريب مدربات فصول مراكز محو الأمية بمدينة البيضاء .

وفي التدشين أشار وزير التعليم الفني إلى أهمية اقامة برامج تنمية مهارات الأسر الفقيرة في ممارسة حرف واعمال مدرة للدخل تمكنهم من مواجهة اعباء الحياة خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .

وحث الوزير النقيب المشاركات على الاستفادة القصوى من هذه الدورات ونقل معلوماتها ومعارفها إلى اكبر عدد ممكن من النساء.

فيما اشاد محافظ البيضاء،بمستوى الترتيب والتجهيز لهذه الدورات في تنمية القدرات وتعزيز الانشطة الحرفية والمشغولات اليدوية على مستوى المحافظة ، مشيرا إلى حرص قيادة السلطة المحلية على رعاية تلك الفعاليات ومساندة مخرجاتها من خلال التنسيق مع القطاع الخاص لتسوق المنتجات النسوية في سوق العمل .

حضر الافتتاح مدير عام جهاز محو الامية نبيل غرامة وامين محلي مدينة البيضاء صادق القاضي و مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني عبدالله القاسمي ومدير عام مكتب التربية والتعليم محمد الزلاف .

سبأ
  المزيد من (محلي)
تخرج دفعة جديدة من قوات الأمن المركزي باسم الشهيد العقيد عمار ابوخرفشه
رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ مهدي الواحدي
ضبط اثنين طن من الحشيش بمحافظة الجوف
اتحاد الاعلاميين يدين إغلاق موقع وكالة الصحافة اليمنية
حلقة نقاشية بجامعة إب حول الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان
مناقشة مشاريع المياه في الجوف
صلح قبلي بصنعاء ينهي قضية قتل
تدمير مدرعة وإعطاب آلية للغزاة والمرتزقة بتعز
أمين العاصمة يلتقي مدير برامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (مكتمل)
حلقة نقاشية حول تعزيز المهارات القيادية والإدارية للنساء في الحديدة

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[10/مارس/2018]
عشرة مواطنين نصفهم أطفال ضحايا جرائم العدوان ومرتزقته خلال الساعات الماضية
[10/مارس/2018]
استشهاد ثلاثة مواطنين بغارتين لطيران العدوان على مزرعة بصرواح
[09/مارس/2018]
أسرة الشهيد المحاقري تقدم قافلة دعم للجيش واللجان الشعبية
[09/مارس/2018]
استشهاد امرأة إثر قصف مدفعي سعودي على رازح بصعدة
[09/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by