محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية توزيع وبيع الغاز المنزلي بمحافظة إب إب - سبأ:



ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، ضم اللجنة التموينية بالمحافظة ومالكي محطات الغاز، آلية توزيع وبيع الغاز المنزلي.



وتطرق الاجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي ووكيل المحافظة قاسم المساوى ومدير مكتب الصناعة والتجارة محمد السياغي ومدير فرع شركة الغاز أشرف العوج ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي، إلى الجوانب المتصلة بالرقابة على محطات الغاز وبيعها بالسعر المحدد.



وأقر الاجتماع إغلاق المحطات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.



وأكد المحافظ صلاح ضرورة الرقابة على محطات الغاز وتحويل حصص المحطات المخالفة إلى المحطات الملتزمة .. مشددا على أنه لن يتم التهاون مع المتلاعبين بأسعار الغاز المنزلي والمحتكرين له.



ولفت محافظ إب إلى ضرورة إستشعار التجار لمسئوليتهم تجاه الوطن وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء العدوان والحصار والعمل على كل ما من شأنه الحفاظ على استقرار أسعار السلع والمشتقات النفطية والغاز المنزلي .

سبأ [10/مارس/2018]سبأ