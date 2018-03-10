محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الإكرام توزع 850 سلة غذائية في كتاف البقع بصعدة صعدة - سبأ:

نفذت مؤسسة الإكرام التنموية الخيرية بمحافظة صعدة مشروع السلة الغذائية بمديرية كتاف البقع بتمويل ذاتي ومساهمة من فاعلي الخير.



استهدف المشروع توزيع 850 سلة غذائية للأسر الأشد فقرا والأيتام والنازحين من منطقة البقع الحدودية جراء العدوان وعزل مرر والعقيق وأتيس .



وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة الإكرام عدنان قفلة إلى أن توزيع السلال الغذائية الذي استمر ثلاثة أيام يأتي وفقا لمسح ميداني نفذته المؤسسة عبر مندوبيها بإشراف وتعاون المجلس الأهلي والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بصعدة لتسجيل بيانات الأسر المتضررة والنازحة والأسر الأشد فقرا.



ودعا القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون في تنفيذ مشاريع إنسانية لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

سبأ [10/مارس/2018]سبأ