محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة تفعيل دور مكتب النقل بمحافظة ذمار ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع في مكتب النقل بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي الجوانب المتصلة بتفعيل الدور الخدمي والايرادي للمكتب.



وأكد المحافظ المقدشي على أهمية تفعيل دور المكتب وتعزيز الإيرادات وتفعيل فروعه بالمديريات.. مؤكدا على ضرورة إعداد آلية وخطة عمل للنهوض بأداء المكتب وتجاوز التحديات التي تواجه سير العمل.



وشدد على ضرورة تحصيل كل الأوعية الإيرادية الخاصة بالمكتب وتوريدها للبنك المركزي.



فيما أكد مدير مكتب النقل المهندس حيدر أحمد سودان، حرص المكتب على تفعيل دوره بعد فترة توقف عن نشاطه.. لافتا إلى أنه سيتم وضع خطط لتطوير الأداء في المكتب وفروعه بالمديريات.

سبأ [10/مارس/2018]سبأ