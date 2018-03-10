محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا بمديرية قفل شمر بحجة حجة - سبأ:

دشن مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حجة الدكتور أيمن مذكور ومدير مديرية قفل شمر عمار الهارب اليوم بالمديرية حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا .



تستهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصحة بدعم من البنك الدولي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف في ستة أيام تحصين 157 الف و13 طفل وطفلة من سن ستة اسابيع إلى 15 سنة في مديريات ( قفل شمر و عبس وبكيل المير).



وأوضح الدكتور مذكور أن الحملة ينفذها 408 عاملا موزعين على 122 فريقا منها 82 فريق متحرك ، ويشرف عليها 62 مشرف فرق إلى جانب تسعة مشرفيين من المديريات المستهدفة ، وأربعة مشرفيين من المجالس المحلية وثلاثة مشرفين مركزيين اضافة الى خمسة مشرفين من المحافظة.



ودعا الدكتور مذكور المواطنين في المديريات المستهدفة إلى الدفع بأبنائهم للتحصين ضد مرض الدفتيريا الذي لا يمكن مكافحته إلا التحصين .



من جانبه أشاد مدير المديرية بجهود مكتب الصحة والبرنامج الوطني للتحصين في التحضير والأعداد لتنفيذ الحملة ضد هذا المرض القاتل...منوها بضرورة الوصول إلى كافة المستهدفين في المديريات المستهدفة .



حضر التدشين عدد من مسئولي مكتب الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

سبأ [10/مارس/2018]سبأ