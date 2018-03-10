محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل تخرج 132 خريجا وخريجا من المعهد العالي للعلوم الصحية بعمران عمران - سبأ:

احتفل المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة عمران اليوم بتخرج الدفعة الـ 12 والتي تضم 132 خريجا وخريجة من قسمي المختبرات ومساعدين أطباء .



وفي الحفل اعتبر محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، تخرج هذه الدفعة إضافة نوعية للقطاع الصحي بما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية للمجتمع وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



وأشار إلى ما تعرض له القطاع الصحي من تدمير واستهداف لبنيته التحتية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية، مما أدى إلى تدهور الخدمات الطبية في المستشفيات والمرافق وكذا الوحدات الصحية في مختلف مديريات المحافظة .



وحث الخريجين والخريجات على القيام بواجبهم تجاه المجتمع والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين الصحية والمساهمة في رفع مستوى الأداء الصحي بالمحافظة.



فيما أشار أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير مكتب الصحة العامة والسكان إلى أهمية إيجاد الكوادر الصحية المؤهلة والمدربة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات والمرافق .



من جانبه أشار عميد المعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة الدكتور بارق الحائطي إلى أن تخرج هذه الدفعة والدفع السابقة يأتي في إطار مساهمة المعهد في تحسين الخدمات الصحية بالمرافق والمستشفيات الطبية في المحافظة .



وفي ختام الحفل الذي تخلله كلمة عن الخريجين وفقرات فنية وشعرية وإنشادية، تم توزيع الشهادات التقديرية على الخريجين والخريجات.

سبأ [10/مارس/2018]سبأ