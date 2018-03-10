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محافظ ريمة يطلع علي العملية التعليمية بعدد من مدارس مديرية مزهر
[10/مارس/2018]
ريمة - سبأ:
 اطلع محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم على سير العملية التعليمية بمدرستي عمر بن عبدالعزيزو مرهب بمديرية مزهر.

واستمع المحافظ من القائمين على المدرستين إلى شرح عن مستوى الانضباط الوظيفي للتربويين والمعلمين والصعوبات التي تواجهه سير العملية التعليمية بالمديرية فيما يتعلق بشحة الكتب والمقررات الدراسية والكثافة الطلابية خاصة مع توافد النازحين من المحافظات الاخرى جراء العدوان.

وأكد المحافظ العمري أهمية الدور المناط بالسلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم للبحث عن حلول ومعالجات لتلك الصعوبات بما يمكن جميع الادارات المدرسية بالقيام بدورها بالجانب التعليمي في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

وحث محافظ ريمة الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي باعتبار العلم سلاح الطالب الامثل لتحقيق ما يصبو اليه وبناء المستقبل المشرق.

وشدد العمري على اهمية استمرار العملية التعليمية في المدارس لما لها من تأثير في مواجهة العدوان..موجها مكتب التربية بالمحافظة بإدراج مدرسة عمربن عبدالعزيز ضمن المدارس التي سيتم ترميمها للعام الجاري بدعم من منظمة اليونيسيف.

رافقه خلال الزيارة مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور صادق المسوري وأمين محلي مزهر عبدالله البكالي

سبأ
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