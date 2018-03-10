محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة دور منظمات المجتمع في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية بذمار ذمار - سبأ:

ناقش إجتماع موسع لمنظمات المجتمع المدني ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل بذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، دور منظمات المجتمع المدني في التخفيف من آثار الأزمة الانسانية .



وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة محمود الجبين إلى الجوانب المتعلقة بدور مكتب الشئون الاجتماعية في الرقابة على أداء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات.



وفي الإجتماع أكد المحافظ المقدشي، أهمية الإرتقاء بأداء عمل منظمات المجتمع المدني وتفعيل أنشطتها في الجانب الإنساني والإغاثي والتنموي باعتبارها شريك أساسي في مساندة جهود السلطات المحلية في عملية التنمية.



وأشار إلى أن ذمار إحدى المحافظات التي تستقبل النازحين نتيجة استقرار الوضع الأمني فيها، وهو ما تسبب في الضغط على تقديم الخدمات وعدم قدرة المؤسسات على الوفاء بالالتزامات في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار .



وحث محافظ ذمار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل على تعزيز الأداء وتفعيل دور الإدارات ومتابعة أنشطة المنظمات .. داعيا منظمات المجتمع المدني إلى القيام بدورها وتوسيع أنشطتها والتركيز على الإحتياجات الانسانية .



ووجه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بإعادة النظر في تصاريح المنظمات التي لم تقوم بدورها وتنفيذ مهامها على الوجه المطلوب وكذا المنظمات التي تقوم بأعمال مخالفة للقانون.



وكان مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل محمد صالح الأضرعي استعرض سير العمل بالمكتب والصعوبات والاحتياجات الضرورية لإنجاح العمل.



حضر اللقاء عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي وقائد الأمن المركزي العميد محمد حاجب ومدير مديرية ذمار محمد السيقل ومدير مكتب الصحة محمد الجماح ومدير فرع الهيئة الوطنيه لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث المهندس منير المروني ومدير الجمعيات والاتحادات بالمكتب إسماعيل صلاح.

سبأ [10/مارس/2018]سبأ